Varta rutscht bis auf den 50er-EMA ab

Am Vortag hieß es im Insight: "Die Varta-Aktie befindet sich aktuell lediglich in einer normalen Korrektur im Aufwärtstrend und notiert weiterhin über dem wichtigen 50er-EMA im Tageschart sowie klar über der Ichimoku-Wolke. Beides Signale für langfristig eher weiter steigende Kurse. Die Long-Position vom Vortag im Bereich von 20,80 Euro ist gut im Rennen und notiert bereits leicht im Gewinn. Es bietet sich weiterhin eine Long-Chance auf die Varta-Aktie an." Das hat gepasst, die Aktie zieht weiter hoch, der Stopp der Long-Position könnte nun bereits auf Einstand hochgezogen werden.

Trading-Strategie: