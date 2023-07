Neue Sonderausstellung im Geldmuseum der OeNB ab 1. August 2023



Wien (APA-ots) - Geld und das Göttliche - zwei Begriffe, die auf den ersten Blick nur schwer zusammenpassen, und doch tun sie es. Die neue Sonderausstellung des Geldmuseums zeigt ab 1. August 2023, wie eng sie seit Beginn der Geldgeschichte miteinander verbunden sind.

Religiöse Elemente auf Zahlungsmitteln ziehen sich durch die Menschheitsgeschichte und sind bis heute in zahlreichen Kulturen zu finden. Die religiösen Botschaften und die Darstellung von Gottheiten auf Münzen und Banknoten sind mannigfaltig. In der Antike sollten unter anderem mit göttlicher Hilfe Fälscher abgeschreckt werden, was wiederum das Vertrauen der Menschen in ihre Zahlungsmittel stärken sollte. Zudem spielen Zahlungsmittel auch in religiösen Ritualen, wie etwa bei Bestattungen oder als Kollekte bei christlichen Gottesdiensten, eine wichtige Rolle.