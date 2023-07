Ioannis Moraitis: Mehr Wohneigentum – aber wie?

Was können wir tun, damit mehr Deutsche Wohneigentum bilden können? Im Interview beschreibt Ioannis Moraitis, geschäftsführender Gesellschafter der hedera bauwert GmbH, wo der Staat Kosten senken muss – und dass die finanziellen Bedingungen historisch gesehen eher gut sind.

Herr Moraitis, Sie sind ein erklärter Befürworter von Wohneigentum. Wo stehen wir denn im internationalen Vergleich?

Der Befund ist deprimierend: Fast nirgendwo in Europa ist die Eigentumsquote so niedrig wie in Deutschland. Sie liegt bei knapp 42 Prozent und wird nur von der Schweiz unterboten. Schlimmer noch ist es im Osten Deutschlands. Da verfügen nur 36 Prozent über Wohneigentum. Übertroffen im Negativen wird das in der Mieterstadt Berlin, wo unsere hedera bauwert GmbH vor allem tätig ist. 84 Prozent aller Berliner wohnen in einer Mietwohnung – so viel wie in keiner anderen deutschen Metropole. Die Eigentumsquote beträgt dort also gerade einmal 16 Prozent. Dabei zählt es zu den größten Wünschen der meisten Deutschen, in den eigenen vier Wänden zu leben.

Was aber sind denn überhaupt die Vorteile von Wohneigentum gegenüber dem Wohnen zur Miete?

Da gibt es gleich mehrere Pluspunkte: Zunächst einmal sind Sie eigenständig. Als Eigentümer haben Sie mehr Freiheit und Kontrolle über Ihr Zuhause. Sie können die Wohnung nach Ihren Vorstellungen gestalten, Veränderungen vornehmen und Renovierungen durchführen, ohne um Erlaubnis bitten zu müssen – sofern dies natürlich nicht Rechte der Wohneigentümergemeinschaft berührt, bei einem Eigenheim ist man noch freier. Dann ist es die einzige Möglichkeit, sich vor steigenden Mieten zu schützen. Mit einer festen Hypothekenzahlung können Sie langfristig planen und halten die Wohnkosten stabil. Mietpreise hingegen steigen im Laufe der Zeit – gegenwärtig sogar gewaltig, besonders in Berlin.

Allerdings ist zur Eigentumsbildung nun einmal eine Investition nötig ...

Richtig! Aber bei einer Miete zahlen Sie drauf. Sie nehmen dort unterm Strich genauso viel Geld wie bei einer Kreditrate in die Hand – nur dass sie kein Eigentum erwerben, das Geld also weg ist. Der Kauf einer Immobilie ist dagegen eine langfristige Investition. Der Wert des Objekts kann steigen, was zu einem Vermögenszuwachs führt. Im Falle einer Kapitalanlage haben Sie sogar monatliche Einnahmen. Insgesamt trägt der Besitz von Wohneigentum dazu bei, Vermögen aufzubauen und an zukünftige Generationen weiterzugeben.