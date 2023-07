Textilbranche schwingt sich zu alter Dominanz bei Neuanmietungen im Einzelhandel auf / Flächenumsatz ist mit 112.000 m² seit sechs Quartalen nahezu konstant

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt (ots) - Der deutsche Vermietungsmarkt für Einzelhandelsimmobilien hatsich im ersten Halbjahr 2023 vor allem mit Großanmietungen von 2.000 m² und mehraus der Textilbranche behauptet. Mit einem Vermietungsvolumen von 213.000 m² zumHalbjahr und davon 112.000 m² im zweiten Quartal schloss der Markt in etwa aufdem Wert der vergangenen sechs Quartale und nur rund zwei Prozent unter demHalbjahreswert von 2022, analysiert das Immobilienberatungsunternehmen JLL. DerAnteil der Großabschlüsse am Gesamtvermietungsumsatz stieg dabei von 25 auf 38Prozent. Für den starken Anstieg in dieser Größenklasse sorgte vor allem dieTextilhandelsbranche mit 51.000 m² im zweiten Quartal und insgesamt 98.100 m² imersten Halbjahr. Während der Gesamtflächenumsatz nahezu konstant blieb, ging dieAnzahl der Abschlüsse im Jahresvergleich jedoch von 470 auf 414 Neuanmietungenzurück.Dirk Wichner , Head of Retail Leasing JLL Germany: "Der Textilsektor findet zualter Stärke zurück und führt das Feld der Neuanmietungen im Branchenvergleichmit 46 Prozent wieder eindeutig an. Einige Marken haben während der Pandemieihre Hausaufgaben gemacht, eine Multichannel-Strategie mit stationärem undOnlinehandel umgesetzt und präsentieren sich in beiden Bereichen kundengerecht.Doch nicht nur die Vertriebsseite, sondern auch die logistische Infrastrukturmit ihren Lieferservices wurde vielfach verbessert. Hier hat sich in denvergangenen Jahren die Spreu vom Weizen getrennt." Vor allem während derLockdowns in der Pandemie hatten expansive Nahversorger für zahlreichenAnmietungen in den Toplagen gesorgt, sodass die Gastronomie-/Foodbranchezeitweise die Spitzenposition übernommen hatte. "Zudem wird jetzt wiederdeutlich, dass die Textilbranche in der Lage ist, große Flächen zu bespielen,was die Gastronomie so nur in Ausnahmefällen vermag", analysiert Wichner .Der Anteil der zweitplatzierten Gastronomie-/Foodbranche schrumpft weiter undkommt nur noch auf 23 Prozent. Das schwächste Ergebnis der vergangenen vierJahre. Zwar ist die Nachfrage nach Gastronomieflächen vorhanden und nach wie vordringen neue internationale Systemgastronomen auf den deutschen Markt, wie zumBeispiel die Seafoodkette Big Easy oder die französische Big Mama Group, dochwerden in dieser Sparte vor allem Flächen im kleineren und mittleren Segmentangemietet. Rund die Hälfte des Umsatzes entfiel auf den Lebensmittelbereich.Besonders aktiv war die Asiakette Go Asia mit fünf Anmietungen. DrittstärksteBranche bleibt Gesundheit/Beauty mit acht Prozent und verliert allerdings einen