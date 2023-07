Nemetschek fallen ans MDax-Ende - Profitabilität enttäuscht

Die Papiere sind mit dem Kursrutsch zwar in ihrem Seitwärtskorridor seit gut zwei Wochen mit Kursen zwischen gut 63 Euro und etwas unter 67 Euro geblieben, haben aber die für den kurzfristigen Trend relevante 21-Tage-Durchschnittslinie getestet./la/jha/

Händler wie Analysten bemängelten die Profitabilität des Konzerns in einem schwierigen Marktumfeld. Der Experte Knut Woller von der Baader Bank ergänzte, das Wachstum des Unternehmens habe den Erwartungen entsprochen. Für den Fachmann Andreas Wolf von Warburg Research war das zweite Jahresviertel erwartungsgemäß geprägt gewesen vom anhaltenden Wechsel in das Abo-Modell des Bausoftwarespezialisten.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Abschneiden von Nemetschek im zweiten Quartal hat die Anleger am Montag enttäuscht. Die Aktien des Bausoftware-Herstellers fielen am Vormittag um 2,90 Prozent auf 63,58 Euro und setzten sich damit an das MDax-Ende . Zwischenzeitlich waren die Anteilsscheine um fast fünf Prozent abgesackt. Der Index der mittelgroßen Werte bewegte sich kaum vom Fleck.

