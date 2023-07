Nürnberg (ots) - Weinliebhaber haben NORMA längst ins Herz geschlossen! Ab dem

Die neue Auswahl an fränkischen Weinen umfasst neben den1-Liter-Standard-Bordeauxflaschen auch den ganz typisch fränkischen Bocksbeutel.Um möglichst viel Abwechslung für den Gaumen zu bieten, können Weinliebhaber fürnur 3,99 Euro aus den bekannten Rebsorten Müller-Thurgau, Bacchus, Silvaner undDomina wählen. Was alle neuen Sorten jedoch verbindet, ist, dass besonders vielLiebe von fränkischen Winzern und Genossenschaften darin steckt. Denn: DieAuslese der Trauben findet regional und stets durch erfahrene Winzer undWeinbauern statt.Kompetent, regional und exklusivNORMA legt bei seiner Produktauswahl im Weinregal viel Wert auf Regionalität undarbeitet bei der Sortimentsgestaltung mit lokalen Erzeugern und Partnernzusammen. Die Einführung der Eigenmarke FRANKEN LIEBE ist ein weitererkonsequenter Schritt, der diese Unternehmensphilosophie auch im Wein-Angebotverdeutlicht.Unter Weinkennern ist es längst kein Geheimnis mehr, dass derLebensmittel-Discounter NORMA auch in seinem NORMA-Onlineshop(https://www.norma24.de/weine) auf ein großes Weinangebot setzt. Regelmäßig wirddie Auswahl an hochwertigen Weinen aus Deutschlands besten - aber auchinternationalen - Anbauregionen erweitert.So steht bei NORMA sowohl online sowie in den Filialen ein vielseitigesWeinangebot zur Auswahl, das zum Teil auch mit bekannten Gütesiegeln wie der"Berliner Wein Trophy" versehen ist.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen amMarkt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthmailto:k.heck@norma-online.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/5569963OTS: NORMA