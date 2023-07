DAX bleibt auf Rekordkurs

Während immer noch viele Anleger im Deutschen Aktienindex auf eine Korrektur warten, setzt sich die Rally fort und der Index erreichte am Freitag ein neues Allzeithoch bei 16.490 Punkten. Aus technischer Sicht bleibt der Aufwärtstrend intakt und mit jedem weiteren Punkt nach oben müssen sich die Wartenden überlegen, ob sie nicht doch noch in die laufende Rally einsteigen wollen. So wie einige vor ihnen in der vergangenen Woche, die den Markt trotz weiterer Zinserhöhungen quasi aus dem Nichts um mehr als vierhundert Punkte nach oben trieben.

Die Berichtssaison an der Wall Street ist in vollem Gange. Mehr als die Hälfte der Unternehmen aus dem S&P 500 hat bislang ihre Quartalsbilanzen vorgelegt. Knapp 80 Prozent davon sind besser ausgefallen als erwartet. Von dieser Seite aus können sich die Anleger also bestätigt fühlen, inmitten von Rezessionsängsten und steigenden sind die Enttäuschungen von Unternehmensseite zumindest stark in der Minderheit. Gute Voraussetzungen damit auch für die Zahlen des größten US-Unternehmens, Apple. Diese werden am Donnerstag veröffentlicht. Die Aktie notiert seit Jahresbeginn genau wie der Technologieindex Nasdaq mit mehr als 40 Prozent im Plus und nur kurz unter ihrem Allzeithoch. Apple gilt als der Gradmesser für die Tech-Branche schlechthin und hat das Potenzial, mit seinen Zahlen auch den Gesamtmarkt deutlich in Bewegung zu versetzen.

Diese Woche ist zudem wieder die Woche der Stimmungsindikatoren aus den Industrie- und Dienstleistungssektoren der wichtigsten Volkswirtschaften. Die heute veröffentlichten Daten aus China zeigen, dass die Wirtschaft im Reich der Mitte weiterhin nicht rund läuft. Doch hier sind schlechte Zahlen gute Nachrichten, denn der Markt spekuliert in diesem Fall immer stärker auf Maßnahmen seitens der Geld- und Fiskalpolitik, um die Konjunktur zu stimulieren. Zur Wochenmitte gibt es dann die Einkaufsmanagerindizes aus den USA und der Eurozone, inklusive Deutschland. Am Donnerstag folgt dann mit der Bank of England der Nachzügler auf der geldpolitischen Weltbühne mit einer Entscheidung über die Leitzinsen.