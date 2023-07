SCHIERMONNIKOOG/DEN HAAG (dpa-AFX) - Der riskante Transport des brennenden Frachters vor den niederländischen Wattenmeerinseln ist kurz vor seinem Ziel. Am Montag sollte das etwa 200 Meter lange Schiff an seinem neuen, weniger gefährlichen Ankerplatz ankommen, etwa 16 Kilometer im Norden der Insel Schiermonnikoog, teilte die Wasserbehörde in Den Haag mit. "Die Ankunftszeit hängt noch immer stark von Wetter, Rauch, Strömungen und Gezeiten ab." Der Frachter werde "langsam und kontrolliert" von zwei Schleppern gezogen.

Der Transport begann am Sonntagabend und wird von Bergungsexperten begleitet. Auch ein Spezialschiff, das Öl räumen kann, ist dabei. Bisher lag der Frachter weiter westlich, vor der Insel Terschelling.