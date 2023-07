Kritik an Ersatzbaustoffverordnung 200 Mio. Tonnen übersehen? Potenziale von recycelten Abfällen werden nicht ausgeschöpft (FOTO)

Düsseldorf (ots) - REMEX-Geschäftsführer Michael Stoll fordert Weiterentwicklung

der neuen Ersatzbaustoffverordnung: recycelte Baustoffe sind kein Abfall!



"Mehr als 200 Millionen Tonnen recycelte Mineralstoffe können in Deutschland

nicht als hochwertige Baustoffprodukte vermarktet werden. Um den

Ressourcenschutz bei Sand, Kies und anderen Natursteinen zu stärken, muss die

neue Ersatzbaustoffverordnung (EBV) sofort weiterentwickelt werden", so

Geschäftsführer Michael Stoll von der REMEX GmbH, die weltweit zu den Markt- und

Innovationsführern beim Recycling mineralischer Baustoffe zählt. "Ziel sollte es

auch in Deutschland sein, die aus Recycling gewonnenen Baumaterialien stärker in

den Markt zu bringen. Hier ist die öffentliche Hand gefragt. Was gerade als

Folge der EBV droht, ist leider genau das Gegenteil und reicht nicht aus, um

eine zirkuläre Bauwirtschaft zu etablieren."