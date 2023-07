Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 31.07.2023

Kursziel: 14,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christoph Hoffmann



SB präsentiert Design und Funktionsumfang des SMARTBROKER+

Smartbroker hat jüngst die Awareness-Phase für die rundum überarbeitete Version seines Online Brokers gestartet sowie den GB 2022 vorgelegt, der die vorl. Zahlen bestätigt.



Produktvorstellung des SMARTBROKER+: Vor wenigen Tagen hat das Unternehmen zahlreiche Informationen sowie das Design der neuen Web- bzw. Mobile-Oberfläche präsentiert (Website). U.E. wirkt dieses äußerst modern und aufgeräumt (Farbgestaltung in Schwarz-Weiß und Neongrün). Daneben erscheint uns die Bedienung der App intuitiv und nutzerfreundlich zu sein - ein wichtiger Faktor für eine hohe Kundenzufriedenheit und letztlich eine geringe Churn-Rate.



Handel mit SMARTBROKER+ soll bereits ab August möglich sein; Migration im Oktober: Nach Unternehmensangaben soll der Handel auf SMARTBROKER+ für die ersten Kunden in einer Early Access-Phase noch Ende August möglich sein. Anschließend wird der digitale Depotübertrag der Bestandskonten Ende Oktober vorgenommen. Nach einer knapp 1,5-jährigen, weitgehenden Pausierung der Neukundengewinnung gehen wir spätestens nach Abschluss des Depot-Umzugs von einer Wiederaufnahme der Marketing-Aktivitäten aus.

Weitere Details zum initialen & zukünftigen Produktumfang kommuniziert: Von Beginn an werden die Brokerage-Kunden sowohl von dem umfangreichen Informationsangebot der Finanzportale als auch dem Wissen der großen Finanzcommunity profitieren, das innerhalb der Apps aufgerufen werden kann. Daneben wird das Angebot an (gebührenfreien) Sparplänen und handelbaren ETFs deutlich ausgebaut, was die Attraktivität des Produkts u.E. nochmals erhöhen dürfte. Kurzfristig strebt das Unternehmen auch die Implementierung des direkten Aktienhandels über die vier eigenen Finanzportale an. Nach dem Launch des SMARTBROKER+ soll ebenso die Inanspruchnahme von Wertpapierkrediten und zu einem späteren Zeitpunkt auch der Handel von Kryptowährungen möglich sein. Während wir davon ausgehen, dass dem Kryptohandel nur eine untergeordnete kommerzielle Bedeutung zukommen wird, sehen wir in den Wertpapierkrediten signifikantes Potenzial, das in unseren Prognosen bisher aus Vorsichtsgründen nicht abgebildet ist. Hierbei dürfte Smartbroker von den hohen AuC bzw. der durchschnittlichen Depotgröße seiner Kunden profitieren (Ø Depotvermögen: 34.300 Euro; AuC: 9,2 Mrd. Euro). Angesichts des äußerst stabilen Wertpapierkreditbestands des Konkurrenten flatexDEGIRO i.H.v. 0,9 Mrd. Euro bei AuC von 47,8 Mrd. Euro (Stand Juni 2023; rd. 2% der AuC), der in 2023 mit durchschnittlich 5% verzinst wird, würde sich bei vergleichbaren Konditionen und Nutzungsgrad für Smartbroker ein zusätzliches Ertragspotenzial von ca. 9,2 Mio. Euro p.a. ergeben. Hierbei sollte jedoch beachtet werden, dass die Partnerbank u.E. einen signifikanten Anteil der Erlöse vereinnahmen dürfte.



Fazit: Smartbroker hat mit der vorgestellten App- und Web-Oberfläche u.E. eine äußerst wettbewerbsfähige Lösung geschaffen und behebt hierdurch die zentralen Schwachpunkte seiner Brokerage-Plattform. Auch die skizzierte mögliche Verbreiterung der Angebotspalette (Wertpapierkredite) unterstreicht u.E. die Attraktivität des Investment Cases. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel in Höhe von 14,00 Euro.





+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27429.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°



Die Smartbroker Holding Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 9,06EUR gehandelt.