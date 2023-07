VSBLTY schließt zweite Tranche der nicht vermittelten Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von 481.350 $ ab

Im Rahmen der zweiten Tranche tilgte das Unternehmen auch ausstehende Schulden in Höhe von insgesamt 80.000 $ gegen die Ausgabe von 1.600.000 Einheiten zu einem Preis von 0,05 $ pro Einheit.

Jede in der zweiten Tranche emittierte Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Aktie“) und einem Aktienkauf-Warrant (ein „Warrant“), wobei jeder Warrant den Inhaber dazu berechtigt, bis zum 25. Juli 2027 eine zusätzliche Aktie (eine „Warrant-Aktie“) zu einem Preis von 0,075 $ pro Warrant-Aktie zu erwerben. Alle in der zweiten Tranche ausgegebenen Anteile unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist bis zum 26. November 2023.

Bestimmte Insider des Unternehmens haben im Rahmen der Privatplatzierung Einheiten für einen Bruttoerlös von insgesamt 216.350 $ erworben. Die Beteiligung dieser Insider an der Privatplatzierung stellt eine „related party transaction“ (Transaktion mit verbundenen Parteien) im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions [Schutz von Minderheitsaktionären bei besonderen Transaktionen] („MI 61-101“) dar. Diese Emissionen an Insider sind von den formalen Bewertungs- und Zustimmungserfordernissen der Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 ausgenommen, da weder der Marktwert der von den Insidern gezeichneten Aktien noch die Gegenleistung für die von diesen Insidern gezahlten Aktien 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigen.