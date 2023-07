LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Wirtschaft der Eurozone hat im Frühjahr einen Gang hochgeschaltet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im zweiten Quartal zum Vorquartal um 0,3 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im ersten Quartal hatte das BIP stagniert, im Schlussquartal 2022 war es sogar um 0,1 Prozent geschrumpft. Volkswirte hatten im Schnitt ein Wachstum von 0,2 Prozent erwartet.

Obwohl der Euroraum eine technische Rezession gerade so vermeiden konnte, hat sich die Wirtschaft im Winter schwach entwickelt. Dass der Wirtschaftsraum im Frühjahr Fahrt aufnimmt, liegt aber nicht an Deutschland: Die größte Volkswirtschaft der Eurozone stagnierte von April bis Juni. Noch schlechter lief es in Italien, wo das BIP um 0,3 Prozent schrumpfte. Für Wachstum sorgten Frankreich und Spanien, die um 0,5 und 0,4 Prozent wuchsen. Besonders stark expandierte mit 3,3 Prozent die irische Wirtschaft, allerdings ist deren Wachstum durch Sondereffekte regelmäßig überzeichnet.