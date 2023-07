BERLIN (dpa-AFX) - FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hat davor gewarnt, private Investitionen von Handwerk und Industrie durch immer höhere staatliche Belastungen zu erschweren. Er warnte DGB-Chefin-Chefin Yasmin Fahimi und die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang am Montag davor, die Lösung für wirtschaftliche Probleme in einer Ausweitung öffentlicher Investitionen zu suchen.

"Wenn die Verfechterinnen von Vier-Tage-Woche, Steuererhöhungen und noch mehr Bürokratie sich jetzt um die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft sorgen, dann ist es der erste Schritt zur Einsicht", sagte Djir-Sarai der Deutschen Presse-Agentur. "Deutschland fehlen aber nicht öffentliche Investitionen, sondern private. Deshalb sollte man Mittelstand, Handwerk und Industrie einfach mal vor den ständigen Belastungen in Ruhe lassen."

Fahimi hatte den Sparkurs der Bundesregierung kritisiert und der "Bild am Sonntag" gesagt: "Jedes globale Unternehmen würde in so einer Situation so viel wie möglich in kluge Zukunftsinvestitionen stecken. Die Bundesregierung hingegen verschleppt Investitionen und schaut auf den Staatshaushalt wie auf Omas Keksdose: Ich nehme nur das raus, was ich vorher reingetan habe." Lang forderte am Sonntag in der ARD, eine "neue Investitionsagenda für Deutschland"./cn/DP/jha