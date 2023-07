After Party: Morgan Stanley-Manager verrät drei Favoriten abseits der Big Techs

Die aktuelle Berichtsaison ist fast vorüber und zeigt ein deutliches Bild: Die Aktienmärkte haben derzeit ordentlich Rückenwind. So liegt der breit gestreute S&P 500 Index seit Jahresbeginn über 30 Prozent im Plus, während die technologielastige Nasdaq Composite sogar 35 Prozent zulegte. Doch obwohl sich die Stimmung am Aktienmarkt seit Jahresbeginn deutlich aufgehellt hat, rät Andrew Slimmon, leitender Portfoliomanager bei Morgan Stanley, Investoren dazu, besser "ein wenig vorsichtig" zu sein. Denn zu dem großen Plus hätten auch Aktien mit hohem Beta beigetragen, also extrem riskante Aktien – bei denen es genauso schnell auch wieder in die andere Richtung gehen kann.

Zudem seien die Erwartungshaltung und die Bewertung gerade bei Mega-Cap-Technologiewerten mitunter sehr ambitioniert. Slimmon zufolge waren einige von ihnen zu Quartalsbeginn überkauft und hätten deshalb einen Rückschlag erlitten, wie er vergangene Woche in der Talkshow Squawk Box Asia von CNBC sagte. So fielen etwa Microsoft-Aktien letzte Woche um rund vier Prozent, nachdem die vierteljährliche Umsatzprognose die Erwartungen verfehlt hatte.