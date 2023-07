GENF (dpa-AFX) - In Deutschland wird nach Überzeugung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu wenig gegen das Rauchen getan. "Deutschland bereitet uns weiterhin große Sorgen und belegt auch in diesem Jahr einen der letzten Plätze im europäischen Vergleich", sagte Rüdiger Krech, WHO-Direktor für Gesundheitsförderung, der Deutschen Presse-Agentur.

Weltweit berichtete die WHO am Montag von Fortschritten. Immer mehr Länder gingen gegen das Rauchen vor. Inzwischen lebten 5,6 Milliarden Menschen in Ländern, die wenigstens eine der von der WHO empfohlenen Maßnahmen zum Schutz von Nichtrauchern umgesetzt hätten, heißt es im neuen Bericht über die Tabak-Epidemie.