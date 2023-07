JEFFERIES stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die Online-Apotheke dürfte bei den am 1. August anstehenden Quartalszahlen mit der Profitabilität deutlich positiv überraschen und den Ausblick anheben, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies darauf, dass das Unternehmen im Rahmen von Eckdaten bereits die Umsatzerwartungen meilenweit übertroffen habe./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2023 / 17:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2023 / 17:16 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Redcare Pharmacy Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 104,1EUR gehandelt.