UBS stuft AMS-Osram auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AMS-Osram von 6,60 auf 6,70 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Management des Sensorenherstellers habe Schritte in die richtige Richtung unternommen, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleichzeitig bleibe die Unsicherheit in Bezug auf die Refinanzierungsmöglichkeiten hoch./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2023 / 17:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2023 / 17:13 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ams-OSRAM Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,24 % und einem Kurs von 8,154EUR gehandelt.