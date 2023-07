BARCLAYS stuft Fuchs SE auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Fuchs SE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Schmierstoffhersteller habe im zweiten Quartal wegen eines negativen Sondereffekts und anfangs gestiegener Ölpreise einen für ihn überraschenden, weiteren operativen Ergebnisrückgang (Ebit) verzeichnet, schrieb Analyst Anil Shenoy in einer am Montag vorliegenden Studie. Seitdem seien die Ölpreise aber wieder zurückgegangen, was sich im zweiten Halbjahr positiv bemerkbar machen sollte. Daher sehe er für den Ausblick weiterhin Luft nach oben./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2023 / 16:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2023 / 04:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fuchs Petrolub Pref Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,91 % und einem Kurs von 37,74EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Anil Shenoy

Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m