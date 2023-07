Uranium Energy Corp. schließt erste Phase der Bohrkampagne zur Ressourcenerweiterung in Wyoming als Teil des Neustartprogramms ab

Corpus Christi, TX, 31. Juli 2023 - Uranium Energy Corp (NYSE American: UEC; "UEC" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-energy- ... - freut sich, den Abschluss der ersten Phase der Erschließungs- und Abgrenzungsbohrungen bei seinen vollständig genehmigten In-Situ-Rückgewinnungsprojekten Irigaray und Christensen Ranch in Johnson County, Wyoming, bekannt zu geben. Die nächste Phase der Bohrungen wird auch innerhalb der Konzessionsgrenze der Christensen Ranch sowie in aussichtsreichen Gebieten im Besitz von UEC in der Nähe der Christensen Ranch stattfinden.

Amir Adnani, Präsident und CEO, erklärte: "Als Teil unseres Programms zur Wiederaufnahme der Produktion haben wir die erste Phase der Ressourcenexpansionskampagne bei unseren Projekten Irigaray und Christensen Ranch abgeschlossen. Wir sind ermutigt durch die Anzahl und Länge der historischen, zu wenig beschriebenen und zu wenig erschlossenen mineralisierten Trends in zahlreichen Sanden bei diesen Projekten. Dies bietet eine einzigartige Gelegenheit, unsere aktuellen Ressourcen innerhalb der bestehenden Genehmigungsgrenzen zu erweitern und unser Programm zur Wiederaufnahme der Produktion unmittelbar zu verbessern."

Insgesamt wurden 51 Bohrungen entlang bekannter Trends im vorgeschlagenen Gebiet der Mine Unit 15 von Irigaray und in den wenig erkundeten Gebieten südlich der Christensen Ranch Mine Unit 12 innerhalb der Genehmigungsgrenze niedergebracht.

Historische Bohrungen in beiden Gebieten erfolgten in erster Linie in weiträumigen Zaunmustern; die neuen Bohrungen haben die Bohrdichte erhöht, was im vorgeschlagenen Gebiet der Mine Irigaray Unit 15 voraussichtlich eine Aufwertung der aktuellen Ressourcen ermöglichen wird. Das Bohrprogramm hat auch die O/R-Front (O/R") identifiziert, die bei der Definition zukünftiger Ressourcenabgrenzungen und -erschließungen hilfreich sein wird. Es wurden sehr vielversprechende GTs (Grade x Thickness) durchteuft, wobei das beste Bohrloch einen GT von 7,70 (21,5' mit 0,358%) aufwies. Über 50 % der neuen Bohrlöcher, die entlang des Irigaray-Trends gebohrt wurden, sind als Erzlöcher klassifiziert (>0,3 GT). Die Analyse aller Ergebnisse nach den Bohrungen ist im Gange.