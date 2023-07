HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft ELMOS SEMICONDUCTOR AG auf 'Buy'

Die Elmos Semiconductor Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 80,90EUR gehandelt.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Elmos auf "Buy" mit einem Kursziel von 91 Euro belassen. Der Halbleiterhersteller habe in der Vorwoche solide Zahlen vorgelegt, schrieb Analyst Jonah Emerson in einer am Montag vorliegenden Studie. Insgesamt gebe es keine Überraschungen./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2023 / 08:06 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2023 / 08:07 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

