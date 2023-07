In seiner Grundsatzrede hob Lu die rasante Entwicklung der chinesischen Gaming-Industrie hervor, die stark von den „Digitalisierungsstrategien" des Landes profitiert hat. Er betonte, dass die Branche eine entscheidende Rolle bei der Förderung der Digitalisierung in verschiedenen Sektoren spielt, einschließlich der Stärkung der Realwirtschaft, der Förderung technologischer Innovationen und der Erhaltung des kulturellen Erbes.

SHANGHAI, 31. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Der China Digital Entertainment Congress 2023 wurde am Donnerstag zusammen mit der ChinaJoy, der größten Veranstaltung des Landes zum Thema Gaming, eröffnet. Lu Xiaoyin, Co-CEO und Präsident von Perfect World Co., Ltd. sowie CEO von Perfect World Games, gehörte zu den geschätzten Gästen, die anwesend waren.

Lu lobte chinesische Spiele für ihre außergewöhnliche Fähigkeit, die Essenz der chinesischen Kultur zu verkörpern und damit eine Fülle von Inspirationen für die Spieleentwicklung zu bieten. Im Einklang mit diesem Ansatz integriert Perfect World Elemente des chinesischen Kulturerbes in seine Spiele. So hat das Unternehmen beispielsweise Chinas immaterielles Kulturerbe, die Suzhou-Stickerei, kunstvoll in sein Handyspiel „Tower of Fantasy" integriert und die Schönheit der traditionellen chinesischen Huangmei-Oper in einem anderen Handyspiel namens „Zhuxian" dargestellt.

Lu betonte die untrennbare Verbindung zwischen Technologie und Gaming-Industrie. Insbesondere betonte er die zentrale Rolle von Technologien der digitalen Intelligenz wie der generativen KI bei der Optimierung der Erstellung von Spielinhalten und Produktionsmethoden.

Perfect World hat das Potenzial der KI-Technologie bereits vor einigen Jahren erkannt und mit der Einrichtung eines KI-Zentrums wichtige Schritte unternommen. Dieses Zentrum dient als Drehscheibe für die Anwendung von KI in verschiedenen Produktionsketten, einschließlich der Erstellung von NPCs, der Modellierung, der Bemalung und der Entwicklung von Geschichten.

Die Gaming-Industrie wird von Technologien wie VR, AR und KI angetrieben, die die Wirtschaft im weiteren Sinne beleben. Perfect World hat mit lokalen Behörden und landschaftlich reizvollen Orten zusammengearbeitet, um digitale Szenen in den Tourismus einzubinden und Touristen ein fesselndes Erlebnis zu bieten.

Lu betonte, dass Perfect World ein forschungs- und entwicklungsorientiertes Unternehmen ist, in dem qualitativ hochwertige Produkte den Grundstein für das Wachstum des Unternehmens bilden. Das Unternehmen konzentriert sich auf zwei Hauptkategorien: „MMO+" und „card+". Einerseits werden klassische MMORPG-Genres aufgewertet, indem Handyspiele wie „New Swordsman", „World of Jade Dynasty", „Fantasy New Jade Dynasty" und „Perfect New World" eingeführt werden. Andererseits entwickelt das Unternehmen Spiele verschiedener Genres, wie „One Punch Man: World", „Persona 5: The Phantom X" und „Kai-Ri-Sei Million Arthur: Ring".

Darüber hinaus bemüht sich Perfect World aktiv um den Vertrieb seiner Spiele in Übersee, wobei „Tower of Fantasy" seit seiner Veröffentlichung im August 2022 einen beachtlichen Erfolg erzielt hat und demnächst auch für PlayStation erscheinen wird.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2165538/Lu_Xiaoyin_Co_CEO_President_Perfect_World_CEO_Perfect_World_Games.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/technologie-der-digitalen-intelligenz-forderung-der-wertschopfung-und-neugestaltung-der-gaming-industrie-301889154.html