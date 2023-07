NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Reckitt von 6750 auf 6250 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Konsumgüterhersteller habe ein besser als erwartet gelaufenes Quartal hinter sich, dessen Zahlen zudem wie versprochen einfacher einzuordnen seien als in den vergangenen Jahren, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Sorgen über die Volumina hielten aber an, vor allem im Desinfektionsmittelgeschäft. Der mittelfristige Plan des Unternehmens für die Margen werfe zudem weiter Fragen auf. Daher blieben ihre Schätzungen unter den Konsensprognosen./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2023 / 09:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2023 / 19:01 / ET

