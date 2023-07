IperionX erhält wesentliche Genehmigungen für die Titanmetallproduktion in Virginia

- Solide Wirtschaftlichkeitsprognose, geringer Kapitalbedarf und das einzige UL-zertifizierte, zu 100 % recycelte, klimafreundliche Titan am Markt.

- Alle wesentlichen technischen Planungsarbeiten wurden abgeschlossen, Maschinen und Geräte mit langen Vorlaufzeiten wurden bestellt und die Beschaffung läuft.

- Die Ausbauarbeiten sollen im 3. Quartal 2023 beginnen und werden aus Mitteln der Halifax County Development Authority in Höhe von bis zu 4 Millionen US-Dollar finanziert.

- Die erste Produktion von Titanmetall ist im 1. Quartal 2024 geplant.

31. Juli 2023 / IRW-Press / - IperionX Limited (NASDAQ: IPX, ASX: IPX) hat nun alle Genehmigungen für die Errichtung und den Betrieb der geplanten Titanmetallproduktionsanlage in Virginia erhalten.

Zu diesen Genehmigungen zählen auch die Bewilligung für die Ableitung von Industrieabwässern von der Halifax County Service Authority und die 'New Source Review'-Bewilligung (Luftreinhaltung) vom Virginia Department of Environmental Quality. Mit diesen Bewilligungen sind die Auflagen für einen geplanten Kapazitätsausbau (TCF-1) auf 1.125 t.p.a. innerhalb des bestehenden Betriebsgebäudes mit 50.000 Quadratfuß Betriebsfläche im Halifax County in Virginia erfüllt.

Die genehmigte Titananlage von IperionX im Halifax County, Virginia – der Standort für die beiden geplanten Ausbaustufen (TDF und TCF)

Alle wesentlichen technischen Planungsarbeiten für die geplante erste Ausbaustufe (TDF) sind nun abgeschlossen, die wichtigsten Maschinen und Geräte mit langen Vorlaufzeiten wurden bestellt und die Beschaffung läuft. Die erste Titanproduktion ist im 1. Quartal 2024 geplant. IperionX will bei der Produktion bis zum 3. Quartal 2024 eine Durchsatzrate von 125 t.p.a. Titanmetall erreichen. Eine geplante Modulerweiterung auf Stufe 2 (TCF-1) würde die Titanproduktionskapazität bis Ende des Jahre 2025 auf 1.125 t.p.a. steigern. Der Ausbau der TDF bedarf einer endgültigen Investitionsentscheidung und muss noch vom Board genehmigt werden.