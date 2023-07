JPMORGAN stuft Siemens Energy auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens Energy nach neuen Negativ-Schlagzeilen zur Windkraftsparte auf "Overweight" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Deren Einfluss auf die am 7. August anstehenden Quartalszahlen des Energiekonzerns sollte sich in Grenzen halten, schrieb Analyst Akash Gupta in seiner am Montag vorliegenden Reaktion. Er bleibt zuversichtlich, dass die dafür gebildeten Rückstellungen von 1,7 Milliarden Euro ausreichen, auch wenn Detailergebnisse der neuen Untersuchungen erst später bekannt werden dürften./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2023 / 10:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2023 / 10:57 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,91 % und einem Kurs von 15,43EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 23

Kursziel alt: 23

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m