Unilever hat wie viele anderen Konzerne von Preiserhöhungen profitiert und dadurch besser abgeschnitten als erwartet. Der Umsatz wuchs im zweiten Quartal um 7,9 Prozent auf 15,7 Mrd. Euro, während Analysten mit einem Zuwachs von lediglich 6,4 Prozent gerechnet haben. Für das Gesamtjahr blickt der Konzern ebenfalls optimistisch in die Zukunft, der Vorstand rechnet mit einem Umsatzwachstum von mehr als 5,0 Prozent. In der zweiten Jahreshälfte dürften sich die Preiserhöhungen indes weiter abschwächen.

In der seit 2017 bestehenden Seitwärtsspanne könnte sich eine positive Unterwelle zur Oberseite ausbreiten, nachdem bereits im Dezember vergangenen Jahres ein mehrjähriger Abwärtstrend geknackt werden konnte. Hierzu sollten sich bullische Marktteilnehmer jedoch noch offensiver zeigen, damit das gewünschte Kaufsignal tatsächlich in neue Jahreshochs mündet und damit eine Long-Chance an 4.545 GBp und darüber 4.751 GBp ermöglicht. Auf der Unterseite würde dagegen ein Bruch von 3.935 GBp zu einem Wiedereintritt in den vorausgegangenen Abwärtstrend mit entsprechenden Abwärtsrisiken in Richtung 3.782 und darunter sogar 3.600 GBp führen.

Unilever Plc. (Wochenchart in GBp) Tendenz: