Willkommene Nachwuchskräfte Mehr als 70 neue Azubis starten Ausbildung bei Nestlé in Deutschland

Frankfurt am Main (ots) - Zum neuen Ausbildungsjahr starten ab 1. August bei

Nestlé in Deutschland über 70 Azubis und legen den Grundstein für ihre

zukünftige Karriere. An zwei Standorten kommen in diesem Jahr außerdem neue

Ausbildungsberufe hinzu: Bei Nestlé in Hamburg wird erstmalig ein

Personalkaufmann (m/w/d) ausgebildet, im Maggi Werk Singen startet ein

Digitalisierungskaufmann (m/w/d). Nestlé bildet sowohl in der Frankfurter

Unternehmenszentrale als auch an ihren 10 Werksstandorten aus. Das Team des

Maggi-Werks in Singen begrüßt in diesem Jahr 16 neue Auszubildende, im

Chocoladenwerk in Hamburg starten 15 Azubis und im Nestlé Nutrition-Werk in

Biessenhofen beginnen 13 junge Menschen ihren beruflichen Werdegang.



Von den diesjährigen Absolvent:innen, die ihre Ausbildung etwa als Fachkräfte

für Lebensmitteltechnik, Industriemechaniker:in, Maschinen- und Anlagenführer:in

oder Elektroniker:in für Betriebstechnik erfolgreich abgeschlossen haben, werden

mehr als 80 Prozent übernommen. Die Ausbilder:innen freuen sich besonders über

einige Prüflinge, die ihre Abschlussprüfung mit Bestnote gemeistert haben und

hierfür von den regionalen IHK-Verbänden geehrt werden.