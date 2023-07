RBC stuft Adidas auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas nach Umfragen in den USA und China zum Ausgabeverhalten der Konsumenten auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. In den USA wollten die Verbraucher verglichen mit dem Vorjahr für Sportartikel in den nächsten zwölf Monaten mehr ausgeben, in China sei dieses Verhalten auf erhöhtem Niveau stabil geblieben, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Für die von ihm beobachteten Aktien der Branche sei dies eine recht ermutigende Entwicklung./ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2023 / 17:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2023 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 184,4EUR gehandelt.