Das wird Arbeitnehmern vom Lohn abgezogen (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Zum 1. Juli 2023 sind die Beiträge zur

Pflegeversicherung auf 3,4 Prozent gestiegen. Außerdem schmälern

Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Lohnsteuer und andere Abzüge das

Gehalt von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Der Lohnsteuerhilfeverein

Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) zeigt, was vom Lohn abgezogen wird und

welche Abzüge in der Steuererklärung geltend gemacht werden können.



1. Lohnsteuer





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Ein Beispiel: Eine Arbeitnehmerin verdient monatlich 2.100 Euro brutto. AlsSingle ist sie der Steuerklasse I zugeordnet. Die Lohnsteuer in Höhe von 143,91Euro pro Monat wird von ihrem Arbeitgeber direkt an das Finanzamt überwiesen.In Deutschland gilt: Wer mehr verdient, der soll auch mehr Lohnsteuer zahlen. Jehöher also das Einkommen ist, desto höher ist der Steuersatz. Der liegt derzeitzwischen 14 und 45 Prozent je nach Einkommenshöhe (der durchschnittlicheSteuersatz für das gesamte Einkommen ist geringer).Auf seinen Internetseiten stellt das Bundesministerium für Finanzen einen Lohn-und Einkommensteuerrechner zur Verfügung, um die eigene Lohnsteuer berechnen zukönnen. (LINK: Lohn- und Einkommensteuerrechner:Startseite(bmf-steuerrechner.de) (https://www.bmf-steuerrechner.de/index.xhtml)2. SolidaritätszuschlagSeit 1991 zahlen deutsche Arbeitnehmer/innen einen Solidaritätszuschlag, derauch als "Soli" bekannt ist. Zurzeit gehen dafür 5,5 Prozent der Lohnsteuer andas Finanzamt. Allerdings wurde von der Bundesregierung für knapp 90 Prozentaller Arbeitnehmer/innen der Solidaritätszuschlag abgeschafft. Das gilt seit2021. Unsere Arbeitnehmerin mit ihrem Brutto-Verdienst von 2.100 Euro mussmonatlich keinen "Soli" mehr zahlen. Nur noch Steuerzahlerinnen und Steuerzahlermit höherem Einkommen sind dazu verpflichtet.3. KirchensteuerWer Mitglied einer Kirche ist, zahlt zusätzlich noch Kirchensteuer. Die Höhe desAbzugs hängt zum einen vom Gehalt und zum anderen vom Bundesland ab, in dem manarbeitet. Unsere Arbeitnehmerin ist evangelisch und arbeitet in Hessen. Deshalbzahlt sie neun Prozent Kirchensteuer:9 % (Kirchensteuer) von 144,16 Euro (Lohnsteuer) = 12,95 EuroÜbrigens: Wer in Baden-Württemberg oder in Bayern arbeitet, zahlt nur achtProzent seiner Lohnsteuer.4. KrankenversicherungGesetzlich Versicherte zahlen 2023 einen Krankenkassenbeitrag von einheitlich14,6 Prozent. Unsere Arbeitnehmerin bekommt 7,3 Prozent direkt vom Gehaltabgezogen, ihr Arbeitgeber zahlt die restlichen 7,3 Prozent derKrankenversicherung. Hinzu kommt ein kassenindividueller, einkommensabhängigerZusatzbeitrag, zum Beispiel in Höhe von 1,2 Prozent.