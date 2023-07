Icertis bringt generative KI ins Vertragswesen mit der Auslieferung des ersten Contract Intelligence Copilots (ICI)

BELLEVUE, Wash., 31. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Icertis hat die Icertis Contract Intelligence (ICI) Copilots eingeführt, die ersten generativen KI-Anwendungen für das Vertragsmanagement von Unternehmen. Basierend auf dem Icertis ExploreAI Service ermöglichen der ICI Interactive Insights Copilot und der ICI Risk Assessment Copilot Führungskräften, Rechtsabteilungen und Geschäftsanwendern gleichermaßen, die transformative Kraft der KI verantwortungsvoll zu nutzen, um ihre kommerziellen Vereinbarungen in interaktive Assets umzuwandeln, die einen Schrittwechsel in Effizienz und Erkenntnissen bei Verträgen bewirken. Gestützt auf die Sicherheit und das Vertrauen von Microsoft Azure nutzen die ICI Copilots den Azure OpenAI Service und Icertis proprietäre KI-Modelle zusammen mit den umfangreichen Daten aus den Verträgen eines Unternehmens, seinen Unternehmenssystemen und dem Icertis Data Lake, um das Geschäftstempo zu beschleunigen, Gewinne zu steigern und Unternehmen vor Risiken zu schützen.

Zu den Kunden von Icertis gehören 30 Prozent der Fortune 100 sowie globale Marktführer wie Accenture, Best Buy, Humana, Johnson & Johnson, Mercedes-Benz und Microsoft. Ausgewählte Kunden, die als Frühanwender des Icertis ExploreAI Services engagiert sind, haben zur Einführung der ICI Copilots beigetragen und einen Entwicklungsplan für unvergleichliche KI-Fähigkeiten entwickelt, der darauf abzielt, Herausforderungen im Bereich Vertragsmanagement für die größten Unternehmen der Welt zu lösen.

„Verträge sind eine riesige ungenutzte Gelegenheit für die Anwendung großer Sprachmodelle, da sie in allen Branchen, Regionen und Unternehmen jeder Größe universell sind und für jeglichen Handel, wie wir ihn kennen, unerlässlich sind", so Samir Bodas, Mitbegründer und Geschäftsführer von Icertis. „Icertis hat die ersten KI-Copilots auf dem Markt eingeführt, um die nächste Ära der Transformation im Bereich des Unternehmensvertragswesens anzuführen, indem Innovation und Vertrauen in Einklang gebracht werden und anerkannt wird, dass Verträge unabhängig von der Branche eine der vertraulichsten und wertvollsten Vermögenswerte in einem Unternehmen darstellen."