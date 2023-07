Mr Greens Online Slots in Deutschland / Mr Green hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, mit bahnbrechenden Innovationen die Marktführung in Deutschland zu übernehmen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Sliema, Malta (ots) - Mr Green - der preisgekrönte Online-Glücksspielanbieter -hat sein lizenziertes Slot-Angebot in Deutschland gestartet und bietet unterhttp://www.mrgreen.de/ ein erstklassiges, auf deutsche Spielerinnen und Spielerzugeschnittenes Spielerlebnis. So wurde Mr Green in Deutschland als Gentlemandes Online Gaming bekannt.Nach der behördlichen Zulassung im März 2023 können deutsche Spieler dasPortfolio an Online-Slots bei Mr Green auf der Webseite und über die App(https://www.mrgreen.de/mrgreen-apps-ios-android/) , die im deutschen iOS AppStore zu finden ist, genießen. Die Spielerinnen und Spieler erwartet das besteKundenerlebnis über alle Berührungspunkte hinweg sowie lokalisierte MrGreen-Kampagnen, attraktive Spiele und persönliche Angebote. Das Slot-Angebotvon Mr Green bietet seiner deutschen Kundschaft das beste Spielerlebnis understklassige Unterhaltung - die preisgekrönte Marke Mr Green löst ihrVersprechen beim Thema Spielerschutz (https://www.mrgreen.de/greengaming/) undeines wirklich kundenorientierten Produkts jedenfalls ein. Es stehen bereitsunzählige, behördlich zugelassene Spiele von verschiedenen Providern zurAuswahl, darunter neben Play'n Go und Pragmatic auch die beliebtesten deutschenAnbieter wie Greentube, Merkur, Gamomat oder Amatic. Unter dem Motto "Mr Green -so spielt man heute" steht Mr Green für verantwortungsbewusstes Spielen(https://greengaming.com/de/) und beste Unterhaltung.Mr Green erhebt keinerlei Einzahlungs- oder Auszahlungsgebühren und bietet faireBonusbedingungen. Die Game-Designs der Spielautomaten und Slots(https://www.mrgreen.de/blog/spielautomaten-slots) arbeiten mit den neuestenKI-Systemen (ja, Künstliche Intelligenz), so dass die Spielerinnen und Spielerin den Genuss eines noch nie dagewesenen Maßes an Personalisierung kommen. InDeutschland wird Mr Green auf der Technologieplattform von 888 gehostet. Ineinem der spannendsten Glücksspielmärkte in Europa werden Mr Green und 888 dieTechnologie nutzen, um ihre Marktposition in den kommenden Monaten zu stärken.Amit Berkovich, VP Head of Poker und Managing Director ROW der Gruppe dazu: "MrGreen wird die stärkste Marke unserer Gruppe auf dem deutschen Markt und derStart ist ein großartiges Beispiel dafür sein, was unsere gemeinsame Gruppeleisten kann. Wir sind mit der Marke Mr Green seit März 2023 live und das nurdank unserer behördlich zugelassenen, hochmodernen Plattform und dank derstarken Zusammenarbeit aller Teams, die wirklich in Rekordzeit ein völlig neuesSetup und Angebot für unsere deutsche Kundschaft ermöglicht haben.""Mit einer so großartigen Glücksspielmarke wie Mr Green ist das Unternehmen nun