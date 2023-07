Oer-Erkenschwick (ots) - Vielen Betrieben mangelt es an Effizienz - das zeigt

sich vor allem in der Produktion. Zu lange Leerlaufzeiten, Warten oder Arbeiten,

die doppelt erledigt werden - solche Verschwendungen kosten Betriebe Zeit,

Nerven und Geld. Und auch die Mitarbeiter fühlen sich irgendwann frustriert,

wenn Prozesse einfach nicht reibungslos laufen. Doch wie kann man diesem Problem

entgegenwirken?



"Auf der Suche nach einer Lösung muss man nicht lange suchen. Denn die

Mitarbeiter sind die größten Fachleute für ihre Prozesse!", erklärt Thomas

Schulz. "Am sinnvollsten ist es, sie miteinzubinden. Dazu müssen Führungskräfte

aber auch bereit sein und wissen, wie eine gute Führung aussieht." Thomas Schulz

ist erfahrener Experte für Lean Management und Prozessoptimierung. Nachfolgend

erklärt er, wie man als Führungskraft Mitarbeiter richtig einbindet, damit

Prozesse effizient gestaltet und Verschwendungen vermieden werden können.





Prozessoptimierung beginnt bei der WertschöpfungZwar sind auch das Controlling und die Buchhaltung zweifellos wichtige Teile desUnternehmens - als Kerntätigkeiten schaffen sie jedoch alleine keinen Wert. Dereigentliche Mehrwert wird in der Fertigung geschaffen. Demnach sollte auch dieOptimierung an dieser Stelle ansetzen. Ziel ist es dabei, die Wertschöpfung zuoptimieren, indem Verschwendungen durch Warte-, Leerlauf- und Transportzeitensowie doppelt erledigte Arbeiten minimiert werden. Kurzum: Von der Bestellungbis zur Auslieferung eines Produkts an den Kunden sollte möglichst wenig Zeitvergeudet werden.Dazu gilt es, zunächst Wertströme und Prozesse in der Fertigung zu analysierenund die größten Verbesserungspotenziale zu identifizieren, sodass einezielführende Lösung entwickelt werden kann. In diesen Prozess sollten nicht nurFührungskräfte involviert sein - die Mitarbeiter, die die Aufgaben verrichten,sollten ebenfalls die Chance haben, zu Wort zu kommen.Nicht von oben herab planen, sondern vorhandene Expertise nutzenSchlussendlich sind es nämlich die Produktionsmitarbeiter, die einerseits ammeisten Erfahrung mit den Abläufen in ihrem Bereich haben und andererseits amstärksten von Änderungen betroffen wären. Als Fachleute für ihre eigenenProzesse können sie somit Aufschluss darüber geben, wo die größtenVerschwendungen entstehen und was gegebenenfalls besser laufen müsste, um diesezu vermeiden. Ferner ist es ihnen durch ihre Erfahrung oft möglich, im Vorfeldabzuschätzen, ob eine geplante Maßnahme funktionieren könnte.