Mittagstalk des MVFP Bayern Abomarketing auf Erfolgskurs - Neue Strategien für den digitalen Lesermarkt

München (ots) - Im digitalen Format "Mittagstalk" der Landesvertretung Bayern

des MVFP Medienverband der freien Presse präsentierte Martin Wepper,

E-Commerce-Experte und Geschäftsführer von dsb ebusiness, innovative

Lösungsansätze zur Steigerung des Customer Lifetime Values.



"Zeitschriftenverleger müssen sich jeden Tag damit auseinandersetzen, wie sie in

einer zunehmend individualisierten und digitalisierten Welt neue Abonnements

generieren, bestehende Abonnenten binden und mit Bestandskunden mehr Geld

verdienen können. Die Frage ist, wie das gelingt und mit welchen neuen Ansätzen

dies erreicht werden kann." Mit diesen einleitenden Worten begrüßte Sylvia

Schönfelder, stellvertretende Vorsitzende des MVFP Bayern und Director Human

Resources, WEKA Business Communication, die zahlreichen Teilnehmerinnen und

Teilnehmer des digitalen Mittagstalk am 31. Juli 2023 zum Thema: "Neue Wege im

Abomarketing - wie Sie Ihre Leser in Fans verwandeln!", durch den sie gemeinsam

mit der Geschäftsführerin der bayerischen Landesvertretung des MVFP, Anina

Veigel, führte.