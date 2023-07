Bereits seit Oktober 2022 kann in der Qualcomm-Aktie auf eine Bodenbildungsphase hingewiesen werden, diese spielt sich übergeordnet zwischen 101,47 und 139,94 US-Dollar ab. Die inverse SKS-Formation, die in dieser Woche aufgelöst wird, könnte demnächst Aufwärtspotenzial an die Aktivierungsmarke des Doppelbodens aus 2022/2023 freisetzen. Erst darüber dürfte ein vollständiger mittelfristiger Trendwechsel zustande kommen.

Klare Trendwendemuster