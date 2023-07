BAADER BANK stuft BASF SE auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat BASF von "Reduce" auf "Add" hochgestuft und das Kursziel auf 53 Euro belassen. Angesichts der Überzeugung des Managements, dass die Talsohle erreicht ist und sich die Auftragsdynamik zu verbessern beginnt, gehe er davon aus, dass sich die Anleger wieder für die Aktien des Chemiekonzerns interessierten dürften, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Montag vorliegenden Studie. Fragezeichen zur Dividendenpolitik blieben indes bestehen./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2023 / 13:36 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 48,84EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Markus Mayer

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 53

Kursziel alt: 53

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m