Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial machte zum Handelsschluss einen kleinen Sprung nach oben und beendete den Tag 0,28 Prozent höher auf 35 559,53 Punkten. Für den Monat Juli bedeutet das ein Plus von 3,4 Prozent. Der marktbreite S&P 500 stieg zum Wochenstart um 0,15 Prozent auf 4588,96 Zähler und verbuchte ein Monatsplus von rund drei Prozent. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 0,04 Prozent auf 15 757,00 Punkte zu. Für ihn beläuft sich der Monatsgewinn damit auf 3,8 Prozent./ck/he

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Montag leicht zugelegt. Der jüngst starke Lauf der wichtigsten Indizes erweist sich damit weiterhin als stabil. Die Hoffnung auf ein Ende der Leitzinsanhebungen durch die US-Notenbank Fed hatte die Börsen im Monatsverlauf zunehmend beflügelt, sodass im Juli unter dem Strich Gewinne verbucht wurden. Positive Impulse liefert zudem die Berichtssaison, die bisher besser als befürchtet verlaufen ist. Knapp 80 Prozent der Unternehmen aus dem breiten S&P-500-Index, die bereits ihre Zahlen vorgelegt haben, hätten bislang mit ihren Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen, konstatierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets. Vorlegt haben ihre Berichte mittlerweile rund die Hälfte der S&P-500-Konzerne.

Aktien New York Schluss

