Wirtschaft Ökonom Bofinger rügt Finanz- und Wirtschaftspolitik der Ampel

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der frühere "Wirtschaftsweise" Peter Bofinger hat der Ampelkoalition eine verkehrte Prioritätensetzung in der Finanzpolitik vorgeworfen und für die derzeit schwachen Konjunkturaussichten mitverantwortlich gemacht. "In der Bundesregierung läuft etwas grundsätzlich falsch", sagte er dem "Tagesspiegel" (Dienstagsausgabe) angesichts der zahlreichen politischen Herausforderungen, vor denen Deutschland stehe.



"Die politische Festlegung, keine zusätzlichen Schulden zu machen, bestimmt alles andere und ist zugleich überhaupt nicht nachvollziehbar, weil Deutschland im Vergleich zu anderen großen Industrieländern die geringste Verschuldungsquote hat." Der vom Koalitionspartner FDP bestimmte Kurs schränke den Spielraum bei der Krisenbewältigung unnötig ein, so Bofinger weiter. "In dieser strengen Auslegung ist die Schuldenbremse eine Zwangsjacke, die uns wirtschaftspolitischer Perspektiven beraubt."