Wirtschaft Ökonom Sinn hält nichts von Verbrennerverbot

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Ökonom Hans-Werner Sinn hat die Energiepolitik der Bundesregierung scharf kritisiert. Der CO2-Ausstoß könne bei Öl, Kohle etc. nur reduziert werden, wenn "alle oder fast alle mitmachen, denn was wir nicht verbrauchen, verbrauchen sonst andere", sagte der frühere Präsident des Ifo-Instituts der "Bild" (Dienstagsausgabe).



"Wenn Deutschland kein Öl mehr kaufe, fällt der Weltmarktpreis, und andere kaufen es". Das hätten die letzten 40 Jahre eindeutig gezeigt. Laut Sinn ist das Verbrennerverbot deshalb unnütz: "Es ruiniert unsere Automobilindustrie, senkt unseren Lebensstandard und subventioniert andere Länder, vor allem China. Wo in den letzten Jahren nicht nur immer mehr Kohle verbrannt wird, sondern auch der Öl-Verbrauch steigt."