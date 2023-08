Wirtschaft Bierabsatz im ersten Halbjahr gesunken

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Bierabsatz in Deutschland ist im ersten Halbjahr 2023 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2,9 Prozent beziehungsweise 127,8 Millionen Liter gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mitteilte, setzten die Brauereien und Bierlager insgesamt rund 4,2 Milliarden Liter Bier ab.



Nach dem leichten Anstieg 2022 gegenüber dem Pandemie-Jahr 2021 setzt sich damit die langfristige Entwicklung mit sinkenden Absatzzahlen fort. In den Zahlen sind alkoholfreie Biere und Malztrunk sowie das aus Ländern außerhalb der Europäischen Union (EU) eingeführte Bier nicht enthalten. Bei den monatlichen Bierabsatzzahlen zeigt sich ein auffälliges saisonales Muster: Ebenso deutlich wie der Bierabsatz in den Frühjahrs- und Sommermonaten steigt, geht er im Herbst und Winter wieder zurück.