Am 30. November 2021 startete die ausgedehnte Schwächephase des AMD-Kurses ausgehend vom All Time High bei 164,46 USD. Sein vorläufiges Tief markierte der Kurs am 13. Oktober 2022 am Level von 54,57 USD. In der Spitze entspricht dies einem Kursverlust von knapp 67 Prozent. Ausgehend vom partiellen Tief bei 54,57 USD konnte im Zeitraum von Mitte Oktober 2022 bis Ende Juli 2023 wieder Boden in Höhe von rund 109 Prozent auf 114,42 USD gutgemacht werden. Bis zur positiven Überraschung vonseiten des Mitbewerbers NVIDIA am 24. Mai kann der steigende Sequenzverlauf bei AMD als „choppy“ charakterisiert werden. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wiesen beide Aktienkurse einen Gap nach oben aus. Es folgte die Bildung eines Doppeltops mit anschließendem Kursrückgang bis zum gewichtigen Support bei 107,08 USD. Dabei wurde auch die Lücke geschlossen. Aktuell scheint der Aktienkurs den Aufwärtstrend zu durchbrechen und in eine Seitwärtskonsolidierung überzugehen. Mit einem erwarteten KGV 2023 von aktuell 185,93 ist bereits eminent viel Gewinnwachstum eingepreist. Die Quartalsergebnisse könnten auf Basis von einem so hohen Multiple auch sehr leicht enttäuschend ausfallen.

Advanced Micro Devices, Inc. (Tageschart in USD) Tendenz: