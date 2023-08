Greenwoods Singel, das Restaurant, das Brunch nach Amsterdam gebracht hat, feiert sein 35-jähriges Bestehen

AMSTERDAM, 1. August 2023 /PRNewswire/ -- Greenwoods Singel, Amsterdams ursprüngliches Brunch-Lokal, ist stolz darauf, sein 35-jähriges Bestehen bekannt zu geben. Berühmt als das Restaurant, das zum ersten Mal Eggs Benedikt und andere köstliche Brunch-Gerichte nach Amsterdam brachte, bietet das Greenwoods eine einzigartige Mischung aus niederländischer Gastfreundschaft und britischem Charme, in dem Einheimische und Touristen zusammenkommen und ein fantastisches kulinarisches Erlebnis genießen können.

Greenwoods hat zu diesem Anlass das niederländische Frühstücksgericht „Uitsmijter" neu erfunden und in sein ganztägiges Brunch-Menü aufgenommen!

Greenwoods hat eine lange Geschichte und eine kontinuierliche Entwicklung hinter sich, das es zu einem der beliebtesten und bekanntesten Restaurants der Stadt gemacht hat. Mehr als zwei Millionen Besucher sind in den letzten 35 Jahren durch die Türen gekommen - und das Team serviert jedes Jahr rund 250.000 frische Eier!

Im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten hat Greenwoods Singel seine neue Version eines niederländischen Klassikers auf den Markt gebracht. Das Uitsmijter ist ein typisch niederländisches Bauernfrühstück, bestehend aus Spiegeleiern auf Toast mit Käse und Salatbeilage. Das Greenwoods-Team hat das Gericht neu erfunden und auf ein höheres Niveau gebracht – und es wird ab dem 1. September für die Gäste erhältlich sein.

Greenwoods liegt am Singel-Kanal in einem traditionellen Amsterdamer Viertel in der Nähe des Anne Frank Haus und des Dam-Platzes. Gesunde Zutaten und Nachhaltigkeit stehen auf der Speisekarte im Mittelpunkt – außerdem können die Gäste eine Reihe fantastischer Frühstücks- und Mittagsgerichte, vegane und vegetarische Optionen und sogar einen traditionellen englischen Cream Tea mit frisch gebackenen Scones genießen!

Eine Amsterdamer Institution, seit 35 Jahren im Entstehen

Greenwoods wurde 1988 von einem Australier und einem Briten gegründet. Es war ein entspanntes, schnörkelloses Lokal mit schmackhafter, einfacher Küche, das sich aber nach und nach eine treue Stammkundschaft aufgebaut hat.

Dann, im Jahr 2010, erfüllte sich der Niederländer Daniel Post seinen Traum von einem eigenen Brunch-Lokal. Zu dieser Zeit war Greenwoods ein wenig heruntergekommen, mit einer müden Einrichtung und einer Mausbevölkerung, die vertrieben werden musste! Doch Daniel arbeitete hart, investierte erneut und erweckte das Lokal wieder zum Leben.

Er legte die Messlatte für das Speiseangebot höher, stellte professionelle Köche ein und sorgte dafür, dass alle Speisen auf der Karte täglich frisch vor Ort zubereitet wurden. Er brachte eine Reihe veganer, vegetarischer und glutenfreier Optionen ein, damit sich jeder willkommen fühlte.

Zwei neue Greenwoods-Lokale haben die Marke erweitert: ein Schwesterrestaurant an der Keizersgracht in Amsterdam und eine britische Filiale in Edinburgh

„Wir sind stolz darauf, ein authentisches Brunch-Erlebnis zu bieten", sagt Daniel. „Das bedeutet, keine billigen Bohnen und ordentlicher Speck und Würstchen! Mit unserer neuen Uitsmijter-Option können Sie jetzt auch richtig holländisch werden!"

https://greenwoods.eu/restaurant/singel/

