Wirtschaft Dax startet im Minus - Schwache Konjunkturdaten aus China

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Dienstag zunächst Kursverluste verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der Dax mit rund 16.390 Punkten berechnet, was einem Minus von 0,4 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Vortag entspricht.



An der Spitze der Kursliste standen die Aktien von Rheinmetall, MTU und Fresenius entgegen dem Trend im Plus. Am Ende rangierten die Post und Daimler Truck, die zuvor neue Geschäftszahlen vorgelegt hatten. Am Morgen sorgten unter anderem neue Daten aus China für Gesprächsstoff auf dem Parkett: "Es dürfte heute spannend sein zu sehen, wie der Dax mit den eher schwachen Konjunkturdaten aus China umgeht", sagte Marktexperte Andreas Lipkow.