Trina Storage Elementa glänzt auf der Intersolar Europe 2023 und erhält den Zuschlag für mehr als 1GWh netzgekoppelte BESS-Projekte (1GWh grid-scale BESS) auf den europäischen Märkten

Elementa, das vertikal integrierte Produkt von Trina Storage , wurde für mehrere Hundert-Megawattstunden-Batteriespeicherprojekte in Großbritannien und Deutschland ausgewählt

Trina Storage stellt auf der Intersolar Europe 2023 das hauseigene Energiemanagementsystem E²MS vor, das für eine maximale Kontrolle, Effizienz und Nachhaltigkeit der netzgekoppelten Batterien von Trina entwickelt wurde

MÜNCHEN, 1. August 2023 /PRNewswire/ -- Trina Storage, der globale Anbieter von Energiespeicherlösungen, gab heute bekannt, dass er mehrere hundert Megawattstunden an BESS-Projekten in Großbritannien und in Deutschland gewonnen hat, bei denen sein Flaggschiffprodukt Elementa zum Einsatz kommt - ein Batteriespeichersystem im Utility-Scale-Maßstab, das auf der Intersolar Europe 2023 vorgestellt wurde und den Beginn der Elementa-Gigawatt-Ära markiert.

Elementa-Batterielösung mit neuer hauseigener EMS-Plattform weiter optimiert