Anleger aufgepasst: Morgan Stanley warnt vor Ende der Aktienrallye

"Die jüngsten Kursgewinne unterscheiden sich nicht allzu sehr von früheren Bärenmarktrallyes: In allen sieben Bärenmärkten seit 1960 erreichten die Aktien fast ihre vorherigen Höchststände, bevor sie auf ihre endgültigen Tiefststände in diesem Zyklus fielen, weshalb wir glauben, dass die Anleger heute vorsichtig bleiben sollten", so Shalett in einem Research-Bericht.

Auch wenn die Dynamik des Aktienmarktes verlockend sei, glaubt Morgan Stanley, dass die derzeitige Rallye durch das optimistische Vertrauen der Anleger in die Wiederbeschleunigung der Konjunktur angetrieben werde.

Aber jüngste Daten deuten auf Schwierigkeiten hin: Die Industrieproduktion schwächt sich ab, die Verkäufe bestehender Eigenheime sind schwach und Insolvenzen nehmen zu, ebenso wie die Rückstellungen, die die Banken für faulende Kredite bilden.

"In Anbetracht dieser besorgniserregenden Gegenströmungen mahnen wir weiterhin zur Vorsicht. Anleger sollten in Erwägung ziehen, die Gewinne, die sie durch passives Engagement in US-Aktienindizes erzielt haben, abzubauen und eine Umschichtung in Value- und GARP-Aktien vorzunehmen. Schauen Sie auch auf festverzinsliche Wertpapiere, wo zunehmend solide reale oder inflationsbereinigte Renditen erzielt werden können." Bei der GARP-Strategie (Growth at a Reasonable Price) geht es darum, Aktien zu suchen die sowohl zu einem vernünftigen Preis gehandelt werden, als auch Wachstumschancen bieten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion