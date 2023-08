Die Rally der Aktienmärkte macht die Wall Street immer optimistischer: immer mehr Analysten heben ihre Kursziele für den US-Leitindex S&P 500 an, nachdem auch der Juli wieder deutliche Gewinne gebracht hat. Geht das so weiter im August? Blickt man unter die Oberfläche der noch gute Wirtschaftsdaten aus den USA, dann ziehen dunkle Wolken auf: die Kreditnachfrage bricht (wie auch in der Eurozone) ein - was in einer "Pump-Wirtschaft" immer ein Problem ist. Gleichtzeitig nimmt der US-Staat deutlich mehr Schulden auf als zuvor erwartet, alleine eine Billion Dollar in diesem Quartal. Das bedeutet erstens Liquiditäts-Konkurrenz für die Aktienmärkte, denn irgendwer muß diese Schuldpapiere kaufen - und zweitens steigende Renditen für US-Staatsanleihen (was Anleihen in Relation zu Aktien attraktiver macht)..

