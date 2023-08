Sebastian Dittmar Der Energieausweis als Wegweiser zu einem nachhaltigen und kosteneffizienten Wohnen (FOTO)

Berlin (ots) - Wenn es um das Thema Energieeffizienz geht, fühlen sich viele

Haus- und Wohnungseigentümer verunsichert. Was ist sinnvoll? Und was ist

inzwischen Pflicht? Sebastian Dittmar ist Schornsteinfegermeister in Berlin und

Experte für Energieausweise und technische Feuerungsanlagen. Im Folgenden hat er

verraten, was es für Eigentümer zu wissen gilt.



Um den Klimaschutz voranzutreiben, erlässt die Bundesregierung neue Gesetze und

Verordnungen wie beispielsweise das Gebäudeenergiegesetz, das im Januar 2024 in

Kraft treten soll. Es gab viel Streit um dieses Gesetz und die Debatte führte

bei den Haus- und Wohnungseigentümern zu anhaltenden Irritationen. "Ich kann die

Ängste der Eigentümer nachvollziehen, denn wir haben ein klares

Informationsdefizit", sagt Sebastian Dittmar, Experte für Brandschutz,

Energieeinsparung und Umweltschutz. "Das Thema ist allerdings auch komplex."