Frankrijk nu onderdeel van naadloos mobiliteitsnetwerk

- tolltickets voegt Frankrijk toe aan zijn servicenetwerk

- Eenvoudige, betrouwbare en betaalbare tolervaring voor iedereen in Europa

- Nieuwe webwinkel voor een nog prettigere tolervaring



Het gebruik van het Europees netwerk wordt nog gemakkelijker nu Frankrijk is

opgenomen in het gestroomlijnde tolbetalingssysteem van tolltickets.





Door de aankoop van een enkele tolbox kunnen vakantiegangers voortaan naadloosgebruikmaken van het wegennetwerk in Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal -enkele van de populairste vakantiebestemmingen in Europa.Quentin Couret, managing director van tolltickets, vertelt: 'Frankrijk vormt eenbelangrijke mijlpaal in ons streven naar een eersteklas mobiliteitservaring vooronze klanten. Wij geloven dat iedereen recht heeft op mobiliteit en daaromwillen we iedereen in Europa een eenvoudige, betrouwbare en betaalbaremobiliteitsoplossing bieden.'Met een one-stop-shopoplossing voor particuliere en zakelijke gebruikers alsoverkoepelend alternatief voor bestaande lokale aanbieders maakt tolltickets inEuropa de weg vrij voor personenvoertuigen.Tolbox voor B2B-ecosysteemNaast vakantiegangers ervaren ook B2B-ecosystemen, zoals ondernemingen,transportbedrijven en vlootmanagers, het gemak van het éénloketsysteem. Door detoepassing van ultramoderne contactloze toltechnologie is de totaaloplossing vantolltickets ook beschikbaar voor professionele vloten.Nieuwe webwinkel van tollticketsAls aanvulling op zijn tolservices in 15 landen introduceert tolltickets zijngloednieuwe webwinkel ( https://www.tolltickets.com/ ). Hetgebruikersvriendelijke platform met strak design en vereenvoudigde navigatiedient als extra kanaal voor alle tolgerelateerde informatie. Met een paar klikshebben klanten toegang tot essentiële tolgegevens, wat het plannen van reizen nugemakkelijker maakt dan ooit. Om een nog betere klantenservice te bieden, heefttolltickets tevens zijn 24/7 hotline uitgebreid voor 24-uurs ondersteuning.Ga voor meer informatie naar de website: https://www.tolltickets.com/tolltickets GmbH is een van de toonaangevende aanbieders van tolservices entolproducten in Europa. Als ervaren specialist is tolltickets een sterke partnerdie particuliere en zakelijke klanten via een éénloketsysteem flexibeletoloplossingen op maat biedt voor heel Europa.