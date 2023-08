Entgegen dem Trend / Wack Group mit solidem Umsatzwachstum im ersten Halbjahr (FOTO)

Ingolstadt (ots) - Laut jüngst vorgestellter Bilanz des VCI (Verband der

Chemischen Industrie e.V.) verzeichnet die chemisch-pharmazeutische Industrie im

ersten Halbjahr 2023 enorme Umsatzeinbrüche - sowohl national (minus 15,5%) als

auch international (minus 8,5%). Eine Mitgliederbefragung ergab zudem, dass

nahezu zwei Drittel der Unternehmen Gewinnrückgänge bis hin zu Verlusten melden.



Entgegen dieses Trends erwirtschaftete die in Ingolstadt beheimatete Wack Group

im gleichen Zeitraum ein globales Umsatzplus von 8% und profitierte dabei von

den weltweiten Absatzmärkten.





Insbesondere Südkorea, Japan und die USA sind primär die drei Märkte, die mitzweistelligen Wachstumsraten für den größten Anstieg sorgen. Das Umsatzplus indiesen Ländern ist getrieben durch den Unternehmensbereich ZESTRON, der alsHersteller von Reinigungsmedien Weltmarkt- und Innovationsführer in diesemBereich ist. Sowohl in Südkorea als auch in Japan zahlte eine aktiveMarktbearbeitung und hochinnovative wasserbasierte Prozesslösungen fürHersteller von hochwertigen elektronischen Bauteilen auf den Erfolg ein, in denUSA zeichneten insbesondere die Luftfahrtindustrie, die E-Mobility-Branche sowieandere starke Nischenmärkte für diese positive Entwicklung verantwortlich.Sowohl der südostasiatische Markt als auch China zeigten abweichend zu denVorjahren aktuell eine eher verhaltene Entwicklung, die auf eine allgemeinschwierige und angespannte Weltwirtschaftslage zurückzuführen ist. China leidetmomentan unter einer geschwächten Konjunktur und damit einer geringerenKonsumnachfrage, welche hauptsächlich den PKW-Absatz betrifft. Der RaumSüdostasien sieht ein geringeres Wachstum, da der weltweite Handelsabsatzstagniert.Der europäische Raum zahlte mit einem solidem zweistelligen Wachstum auf daspositive Gesamtergebnis ein. Vornehmlich der als einer der führenden Anbietergeltende und in den Segmenten Automobil-, Motorrad- und Fahrradpflegebeheimatete Consumer-Bereich überzeugte durch ein außerordentliches undzunehmend auf Internationalisierung konzentriertes Geschäft."Mit der Unternehmensentwicklung und den erwirtschafteten Umsätzen bin ich sehrzufrieden. Trotz einer angespannten Weltwirtschaftslage und schwierigenökonomischen Rahmenbedingungen haben wir es geschafft, ein solides Wachstum zugenerieren. Das ist Ergebnis einer überzeugenden Teamleistung und wir sindunseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren Einsatz dankbar. Gleichwohlbeunruhigt mich mit Blick auf die Zukunft die geradezu ausufernde Bürokratie inder EU und in Deutschland im Speziellen. Konformitätserklärungen und dasEinhalten von Regularien bremsen unsere Innovationskraft zunehmend und wirken