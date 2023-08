Seite 2 ► Seite 1 von 2

Schwechat/Berlin (ots) - Nach der erfolgten Zulassung für Friendly User Testsdurch die gematik erprobt Research Industrial Systems Engineering (RISE)gemeinsam mit der RHÖN-KLINIKUM AG und den Alexianern den Highspeed-Konnektor(HSK) im produktiven Umfeld. Der RISE HSK wird in einem Rechenzentrum betriebenund sorgt für eine schnelle und zuverlässige Datenübertragung zwischen denverschiedenen medizinischen Einrichtungen unter Nutzung derTelematikinfrastruktur (TI). Im Grunde bedeutet das: kürzere Wartezeiten,nahtlose Kommunikation und eine insgesamt effektivere Versorgung für diePatienten.Die Friendly User Tests ermöglichen es, den RISE HSK im täglichen Betrieb aufdie technische und organisatorische Tauglichkeit hin zu überprüfen undErkenntnisse für den Einsatz im Produktivbetrieb abzuleiten. Die fachliche, engeZusammenarbeit mit der RHÖN-KLINIKUM AG und den Alexianern gewährleistet einepraxisnahe Erprobung im klinischen Umfeld. Getestet wird der RISE HSK "Onpremise" (installiert bei der RHÖN-KLINIKUM AG) und als Rechenzentrums-Service(RISE HSK "as a Service" - durch die Alexianer). Mittels der Variante HSK as aService (HSK aaS) gewinnt RISE zusätzlich Erfahrungen im Betrieb im Hinblick aufdie von der gematik bereits spezifizierte TI-Gateway-Lösung, mit der zukünftigdie Anbindung an die TI erfolgen soll."Der zuverlässige und permanent überwachte Betrieb des Anschlusses an die TI alsService-Leistung von RISE entlastet uns von personellem Aufwand, der nichtunmittelbar der Versorgung von Patienten dient", so Sven Lindenau, LeitungStabsbereich Digitalisierung DIALOG, Alexianer DaKS GmbH."Wir sehen hier endlich die Chance, dass TI im Krankenhaus "enterprise-fähig -on premise" betrieben werden kann. Mit den aktuellen TI-Konnektoren ist dasnicht möglich und bedeutet heute IT-Personalbedarf, welcher in keinem Verhältniszu den Refinanzierungen der TI steht", so Julian Schäfer, TeamleiterMedizinische Fachsysteme und eHealth der RHÖN-KLINIUM IT-Service GmbH.Der HSK ist die Nachfolgetechnik der bisherigen Einbox- undRechenzentrums-Konnektoren und ist ein wichtiger Bestandteil bei der Veränderungder TI hin zu einer modernen und effizienten Infrastruktur. Ein RISE HSK ersetzteine Vielzahl herkömmlich betriebener Konnektoren. Die Komplexität desIT-Betriebs in den Krankenhäusern wird durch den Einsatz des RISE HSK als einerzentralen Komponente der TI deutlich reduziert.Die neue Konnektor-Generation wird von RISE als zertifizierterRechenzentrumsservice (HSK aaS) und auch als selbst betriebenes Inhouse-System(HSK on premise) angeboten. Kleinere Einrichtungen können sich zukünftig über