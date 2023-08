Ingelheim (ots) -



- Fortschritte bei seltenen Haut- sowie bei Herz-Kreislauf-, Nieren- und

Stoffwechselerkrankungen und in der Immunonkologie

- Portfolios von Jardiance® und NexGard® als starke Wachstumstreiber

- Umsatz steigt im ersten Halbjahr 2023 währungsbereinigt um 9,7 Prozent

gegenüber dem Vorjahr auf 12,2 Mrd. Euro



Boehringer Ingelheim, eines der führenden forschungsgetriebenen

biopharmazeutischen Unternehmen, entwickelt seine Pipelines in den Bereichen

Humanpharma und Tiergesundheit weiter und expandiert über alle wichtigen

Therapiebereiche.





Aufgrund einer hohen Medikamentennachfrage in den ersten sechs Monaten desJahres 2023 durch eine starke Dynamik bei Jardiance® für Humanpharma undNexGard® in der Tiergesundheit, stieg der Umsatz um 9,7 Prozent auf 12,2 Mrd.Euro."Durch echte Innovationen in Bereichen mit einem hohen ungedeckten Bedarfkonnten wir in der ersten Jahreshälfte noch mehr Patienten erreichen alsbisher", sagt Hubertus von Baumbach, Vorsitzender der Unternehmensleitung."Laufende und überdurchschnittlich hohe Investitionen in unsere Pipeline habenin den letzten Jahren viele neue Behandlungsmöglichkeiten für Patientenhervorgebracht, die in Zukunft das Leben vieler Generationen verbessern werden."Boehringer Ingelheim hat seine Pipeline sowohl durch interne als auch durchexterne Innovationen ausgeweitet - in Bereichen wie der Krebsimmunologie, beifibrotischen Lungen- sowie bei Netzhauterkrankungen wurden insgesamt 15 neueInnovationspartnerschaften geschlossen. Das Unternehmen plant, in den nächstenfünf Jahren 25 Mrd. Euro in Forschung und Entwicklung sowie weitere 7 Mrd. Euroin neue Produktionstechnologien zu investieren.Der Umsatz im Bereich Humanpharma stieg im ersten Halbjahr um 11,3 Prozent(währungsbereinigt) auf 9,6 Mrd. Euro. Haupttreiber waren die JARDIANCE®-Familiemit 3,5 Mrd. Euro und das Atemwegsmedikament OFEV® mit 1,7 Mrd. Euro.Jardiance® verzeichnete in den ersten sechs Monaten 2023 eine starke Dynamik.Aufgrund zusätzlicher Entscheidungen der Aufsichtsbehörden zur Behandlungchronischer Nierenerkrankungen wird ein weiteres Wachstum erwartet. Fast 850Millionen Menschen weltweit sind von dieser Erkrankung betroffen. Wenn dieIndikationen für Typ-2-Diabetes und Herzinsuffizienz durch eine weitere ergänztwerden, kann Jardiance® möglicherweise die Behandlung von Herz-Kreislauf-,Nieren- und Stoffwechselerkrankungen unterstützen. Daran leiden über 1 Mrd.Menschen auf der ganzen Welt 1.In der Onkologie ist der MDM2-p53-Agonist brigimadlin in die Zulassungsstudiefür dedifferenzierte Liposarkome aufgerückt, eine seltene Krebsart mit bislang