Palantir: Der Lionel Messi der KI-Aktien?

Der kometenhafte Aufstieg von Aktien mit Bezug zu künstlicher Intelligenz (KI) hat die Anlegerwelt in seinen Bann gezogen. Auch Palantir ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung intelligenter Systeme spezialisiert hat, die künstliche Intelligenz nutzen, um menschengesteuerte Analysen zu unterstützen. Die Plattformen des Unternehmens konzentrieren sich auf Datenmanagement und -sicherheit und ermöglichen es den Nutzern, komplexe Fragen zu beantworten, ohne dass sie über statistische oder rechnerische Kenntnisse verfügen müssen. In enger Zusammenarbeit mit den Kunden stellt Palantir Produkte bereit, optimiert Arbeitsabläufe und liefert schnelle operative Ergebnisse.

Der Wedbush-Analyst Dan Ives glaubt, dass all das Palantirs "Geheimrezept" sei, das das Unternehmen zu seinem Vorteil nutzen könne, wenn wir in die Ära der vierten industriellen Revolution eintreten. Die Expertise im Bereich der künstlichen Intelligenz werde dem Unternehmen demnach helfen, einen "signifikanten" Anteil an einem Markt zu gewinnen, der sich auf 800 Milliarden US-Dollar belaufen dürfte, so Wedbush.